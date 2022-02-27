Центральный защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев вряд ли примут участие в матче 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Рубин", сообщают СМИ. По данным источника, с высокой вероятностью стартовый состав сине-бело-голубых совпадет с тем, который начинал ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бетиса" (0:0).
Сообщается, что клуб выполняет все финансовые обязательства перед игроками, а вопрос о возможном отъезде легионерами команды не поднимается. По данным источника, к публикациям украинского защитника Ракицкого в соцсетях в клубе относятся, как к его личному делу, его состояние понимают и оказывают поддержку, речь о расторжении контракта с игроком не идет.
Источник: Bobsoccer
СМИ: Ракицкий вряд ли сыграет с "Рубином", о разрыве контракта с "Зенитом" речь не идет
По данным источника, украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий наверняка пропустит игру с "Рубином", но продолжит выступать за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"