— Конечно, я удовлетворен результатом. Хорошая игра для меня. Мы все хотели победить, мы все счастливы. Новые игроки приехали, показали блестящую игру. Мы должны продолжать в том же направлении, — приводит слова Бийола ТАСС.
Победа над красно-белыми позволила ЦСКА набрать 33 очка и закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
23-летний Бийол в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил гол и отдал результативную передачу.
Бийол: в ЦСКА все хотели победить "Спартак". Мы счастливы
Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в 19-м туре чемпионата России.
Фото: Чемпионат