— Не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привел нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов, — цитирует Панова "СЭ".
Итальянский специалист начал карьеру в "Спартаке" с поражения от ЦСКА (0:2) в 19-м туре чемпионата страны. Красно-белые занимают в турнирной таблице девятое место, набрав 23 очка.
Ваноли заменил на этой должности португальского тренера Руя Виторию, который был уволен в середине декабря 2021 года.
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Панов — о Ваноли: не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско
Болельщик "Спартака" Александр Панов выступил в защиту главного тренера команды Паоло Ваноли.
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