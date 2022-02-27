"Трансферная кампания "Спартака" производит неоднозначное впечатление. Не очень понимаю, зачем удлинять скамейку молодежью, которая не делает команду мощнее на данный момент. Наверное, все эти приобретения продиктованы долгосрочной перспективой, но мы видим, что за это межсезонье "Спартак" сильнее не стал", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, вчера красно-белые провели первый матч под руководством итальянского специалиста Паоло Ваноли. В итоге "Спартак" уступил ЦСКА (0:2). Голами отметились Языджи и Зайнутдинов.
Из новичков в стартовом составе "Спартака" появился тоже Кристофер Мартинс Перейра. Шамар Николсон и Даниил Хлусевич вышли на поле по ходу встречи. Данил Пруцев, Леон Классен, Никита Чернов и Илья Свинов так и не появились на поле.
После 19 туров "Спартак" занимает девятое место в РПЛ. В активе красно-белых 23 очка. К концу тура их может обойти "Рубин", который 28 февраля сыграет с "Зенитом".
Генич: не понимаю, зачем "Спартак" удлиняет скамейку молодежью, которая не делает команду мощнее
Комментатор Константин Генич оценил трансферную компанию "Спартака" зимой.
Фото: РПЛ