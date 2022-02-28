Сегодня, 28 февраля, состоялось совещание руководителей клубов Российской Премьер-лиги. Оно прошло по видеосвязи.
"Это была рабочая встреча. Обсуждали текущую ситуацию и как мы будем продолжать играть. Это касалось перенесенных матчей, ищутся даты, когда можно сыграть. Судьбоносных решений не принималось, но лучше эти вопросы передать Ашоту Рафаиловичу.
Легионеры? У всех действуют контракты, у всех клубов. Вопрос не к месту", - сказал Медведев.
Накануне ФИФА объявила о том, что сборная России будет проводить домашние матчи на нейтральном поле без флага, гимна и зрителей. Допустимо будет только название "сборная РФС", а не "Россия".
А исполком УЕФА принял решение запретить российским клубам и сборным проводить матчи под эгидой УЕФА на территории Российской Федерации на неопределенный срок.
Источник: Матч ТВ
"Судьбоносных решений не принималось". Медведев - о собрании клубов РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что представители клубов РПЛ провели рабочую встречу, на которой не было принято судьбоносных решений.
Фото: ФК "Зенит"