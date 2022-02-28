Как сообщает источник, 28 февраля клубы провели экстренное заседание, на котором обсуждались все экономические вопросы. По данным источника, на этом заседании президент "Спартака" Леонид Федун предложил зафиксировать курс евро на зарплаты и трансферы внутри России. В итоге остальные клубы поддержали инициативу.
Напомним, "Спартак" этой зимой подписал сразу семь новых футболистов, двое из которых (Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра) - легионеры.
26 февраля "Спартак" провел первый официальный матч в новом году, в котором в итоге уступил ЦСКА (0:2). Голами отличились Языджи и Зайнутдинов. После этого красно-белые сохранили за собой девятое место в РПЛ, но сегодня их может обойти "Рубин", который играет с "Зенитом".
Источник: РБ Спорт
Источник: клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей
Клубы РПЛ приняли решение зафиксировать евро по курсу 90 рублей.
Фото: ТАСС