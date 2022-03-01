— Все мои футболисты, включая Себаи и Конате, остаются в России, они никуда уезжать не собираются, — приводит слова Селюка Metaratings.
Напомним, ранее Российскую Премьер-Лигу покинули главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, тренер "Динамо" Андрей Воронин и вратарь "Урала" Ярослав Годзюр. Также Футбольную национальную лигу покинули несколько украинских футболистов.
Дзюба ответил на критику украинского защитника "Эвертона" Миколенко
Селюк рассказал, что все его футболисты остаются в России
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что его клиенты, нападающие "Ахмата Сенин Себаи и Мохамед Конате, остаются в России.
Фото: Getty Images