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Агент: Бийол продлил контракт с ЦСКА. Зарплата - в евро по текущему курсу

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о деталях нового соглашения футболиста с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее в СМИ появилась информация о продлении контракта между словенцем Якой Бийолом и ЦСКА.

Яка действительно продлил контракт с ЦСКА. Яка любит ЦСКА, ему очень нравится работать с Березуцким, он устраивает его по всем параметрам, дает возможность играть и расти.

Контракт в евро по текущему курсу, как и у всех легионеров", - сказал агент.

По информации источника, соглашение рассчитано до 2026 года. Действующий контракт Бийола истекает летом 2023 года

Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 84 матча и забил 7 мячей.

Источник: РБ Спорт


Теги: Бийол ЦСКА
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