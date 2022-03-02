Ранее в СМИ появилась информация о продлении контракта между словенцем Якой Бийолом и ЦСКА.
Яка действительно продлил контракт с ЦСКА. Яка любит ЦСКА, ему очень нравится работать с Березуцким, он устраивает его по всем параметрам, дает возможность играть и расти.
Контракт в евро по текущему курсу, как и у всех легионеров", - сказал агент.
По информации источника, соглашение рассчитано до 2026 года. Действующий контракт Бийола истекает летом 2023 года
Полузащитник Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года. Прошлый сезон 22-летний игрок провел на правах аренды в немецком "Ганновере". В сезоне-2021/22 словенец сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за "армейцев" Бийол провел 84 матча и забил 7 мячей.
Источник: РБ Спорт
Агент: Бийол продлил контракт с ЦСКА. Зарплата - в евро по текущему курсу
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о деталях нового соглашения футболиста с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА