— Я уже говорил, что остаюсь в "Спартаке". В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России, — цитирует Кофрие Sport24.
25-летний Кофрие стал игроком московской команды летом 2021 года. За "Спартак" бельгийский защитник принял участие в 15 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. Соглашение "Спартака" и Кофрие истекает в 2025 году.
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Кофрие: я уже говорил, что остаюсь в "Спартаке". Никуда не уезжаю из России
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие рассказал, что останется в команде.
Фото: ФК "Спартак"