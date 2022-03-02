— Можно приветствовать назначение Дмитрия Лоськова в качестве исполняющего обязанности главного тренера, думаю, его поддержат болельщики, — цитирует Милешкина Sport24.
Напомним, ранее московский "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль. Дмитрий Лоськов был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
"Локомотив" в 18-и турах чемпионата России набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место, также у команды есть матч в запасе.
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Экс-игрок "Локо" оценил назначение Лоськова и.о главного тренера команды
Бывший футболист "Локомотива" Евгений Милешкин прокомментировал решение назначить Дмитрия Лоськова и.о главного тренера команды.
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