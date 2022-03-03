"Это реальный результат работы Гисдоля. Он понял, что загнал "Локомотив" в яму и подло сбежал. Наглый подлец, ну каким же это нужно быть человеком! Не команда, а цирк! Мне стыдно наблюдать за такой клоунадой", - цитирует Смородскую "СЭ".
Сегодня "Локомотив" вылетел из Кубка России разгромно уступив "Енисею" (0:4). Уже в первом тайме "железнодорожники" остались в меньшинстве - вторую желтую карточку за фол в своей штрафной получил Тикнизян.
Напомним, ранее "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль, который возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер, который ранее входил в штаб Гисдоля. До "Локомотива" Комппер занимал пост ассистента главного тренера в немецком "Дуйсбурге".
Смородская: Гисдоль понял, что загнал "Локомотив" в яму и сбежал. Не команда, а цирк
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на разгромное поражение "Локомотива" от "Енисея" (0:4) в 1/8 финала Кубка России.
Фото: ТАСС