— Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю "Краснодару" сил и успехов в будущем, — цитирует Мусаева Sports.ru
38-летний Мусаев тренирует клуб "Сабах" с октября 2021 года. Специалист был главным тренером "Краснодара" с лета 2018 по апрель 2021 года.
Напомним, ранее "Краснодар" "заморозил" контракты иностранных футболистов команд.
Источник: Мусаев отказался от возвращения в "Краснодар" ради "Сабаха"
Мусаев опроверг приглашение от Галицкого в "Краснодар"
Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий приглашал его в команду.
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