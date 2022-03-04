— Удивило, что Бакаева не было с ЦСКА. Он один из лучших атакующих футболистов. И с Руем Виторией он заканчивал лидером. А Тедеско его закапал непонятно за что. Смешно даже было, — цитирует Мостового "Комсомольская правда".
25-летний Бакаев в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав пять голевых передач. Соглашение Зелимхана с российской командой истекает в конце сезона.
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Ал. Мостовой: Бакаев при Витории заканчивал лидером, а Тедеско его закапал непонятно за что
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Спартака" Зелимхане Бакаеве.
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