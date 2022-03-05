"Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. Не стал бы выделять фаворита. Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков", - цитирует Комбарова "СЭ".
Напомним, встреча "Динамо" - "Спартак" состоится завтра, 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве на "ВТБ Арене". В преддверии встречи "Динамо" занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков в 19 турах. Бело-голубые на два очка отстают от лидирующего "Зенита".
"Спартак" сейчас идет на девятой строчке с 23-мя очками. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые уступили в московском дерби ЦСКА (0:2).
В первом круге встреча между командами завершилась вничью - 2:2. На голы Ордеца и Тюкавина "Спартак" ответил мячами Джикии и Жиго в концовке встречи.
Д.Комбаров: "Динамо" сейчас на ходу, а у "Спартака" будет хорошая мотивация. Не стал бы выделять фаворита
Экс-игрок "Динамо" и "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от очной встречи команд в 20-м туре РПЛ.
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