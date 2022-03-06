"Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак. Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата", - цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, сегодня "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
После этого "Химки" остались на последнем месте в РПЛ. В активе команды Сергея Юрана 14 очков в 20 турах. Отставание от спасительной зоны составляет четыре очка, но может увеличиться, поскольку у "Ростова", идущего 14-м, сразу два матча в запасе.
Юран: вопрос со спасительным местом "Химок" в РПЛ будет решен. Все поправимо
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал поражение от "Локомотива" в 20-м туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Химки"