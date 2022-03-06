"Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК "Химки" обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета", - цитирует пресс-службу РПЛ "Чемпионат".
Напомним, сегодня "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что скорее всего подадут протест на результат матча.
РПЛ: если "Химки" обратятся в КДК РФС по вопросу с Кухтой, то он может быть рассмотрен на заседании
Пресс-служба РПЛ прокомментировала ситуацию с возможным протестом "Химок" на участие форварда "Локомотива" Яна Кухты в матче против подмосковной команды (2:3).
Фото: РПЛ