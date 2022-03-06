— Чемпионская гонка "Зенита" и "Динамо"? А ее бы и не было. Все равно это разный уровень команд, — приводит слова Шикунова "РБ Спорт".
"Динамо" после поражения от "Спартака" осталось на второй позиции чемпионата России с 39 очками в 20 матчах. "Зенит", идущий первым, имеет 41 очко и игру в запасе.
Третье место занимает ЦСКА с 36 очками, четвертое — "Сочи" (34) и игрой в запасе.
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Шикунов: в РПЛ не было чемпионской гонки
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов считает, что в чемпионате России нынешнего сезона не было чемпионской гонки.
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