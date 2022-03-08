По сведениям источника, Жиго не собирается досрочно возвращаться в "Марсель", из которого он был арендован московским клубом до конца сезона.
В нынешнем сезоне 28-летний Жиго в 26 матчах во всех турнирах забил один гол. "Спартак" продал бельгийского футболиста во французскую команду в зимнее трансферное окно за полгода до истечения контракта.
Источник: Metaratings.
Агент Жиго подтвердил, что футболист доиграет сезон в "Спартаке"
Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самуэля Жиго, подтвердил, что игрок закончит сезон в московской команде.
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