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Агент Жиго подтвердил, что футболист доиграет сезон в "Спартаке"

Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самуэля Жиго, подтвердил, что игрок закончит сезон в московской команде.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, Жиго не собирается досрочно возвращаться в "Марсель", из которого он был арендован московским клубом до конца сезона.

В нынешнем сезоне 28-летний Жиго в 26 матчах во всех турнирах забил один гол. "Спартак" продал бельгийского футболиста во французскую команду в зимнее трансферное окно за полгода до истечения контракта.

Источник: Metaratings.


Теги: Спартак Жиго
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