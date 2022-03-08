— "Краснодар" сейчас попал в тяжелую ситуацию. В любом случае ребята молодцы, доказали, что могут справляться с трудностями, — цитирует Деменко "РБ Спорт".
Напомним, ранее клуб из Краснодара приостановил контракты всех иностранных футболистов. Также "Краснодар" покинул тренерский во главе с немецким специалистом Даниэлем Фарке.
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Деменко: "Краснодар" доказал, что может справляться с трудностями
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал победу команды над "Уралом" (2:1) в 20-м туре РПЛ.
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