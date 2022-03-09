— Недавно, гуляя в Краснодаре по парку Галицкого, я думал о том, как энергия, вкус и сила одного человека могут преобразить мир, — приводит слова Малахова GQ.
Сергей Галицкий является владельцем футбольного клуба "Краснодар", который в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги идёт на пятой позиции турнирной таблицы с 32 очками.
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Малахов — о парке Галицкого: как энергия, вкус и сила одного человека могут преобразить мир
Телеведущий Андрей Малахов высказался о владельце "Краснодара" Сергее Галицком.
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