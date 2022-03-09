Осинькин: не слышали ни от кого из легионеров "Крыльев" о желании уехать

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о том, как складывается ситуация с легионерами в клубе.

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После 19 сыгранных матчей "Крылья Советов" занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 28 очков. При этом у самарцев есть один матч в запасе, поскольку встреча против "Ростова" была перенесена на более поздний срок.



В последнем матче самарцы сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (2:2). Голами в составе "Крыльев" отличились Сарвели и Иван Игнатьев. В следующем туре подопечным Осинькина предстоит домашняя встреча против " "Все наши легионеры пока остаются у нас в строю. Мы от них о желании уехать не слышали. Понимаем, что все может поменяться. Но на данный момент все в команде", - цитирует Осинькина "РБ Спорт" После 19 сыгранных матчей "Крылья Советов" занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 28 очков. При этом у самарцев есть один матч в запасе, поскольку встреча против "Ростова" была перенесена на более поздний срок.В последнем матче самарцы сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (2:2). Голами в составе "Крыльев" отличились Сарвели и Иван Игнатьев. В следующем туре подопечным Осинькина предстоит домашняя встреча против " Зенита ". Матч состоится 13 марта.