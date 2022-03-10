— Юридических оснований никаких нет. Здесь явно политическое влияние. Это не решение спортивной федерации, — приводит слова Гаджиева РБ Спорт.
Ранее ФИФА приняла решение отстранить сборную России по футболу от участия в стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Позднее федерация подтвердила своё решение и отправила сборную Польши — соперника сборной России по полуфиналу стыковых матчей — в финал мини-турнира.
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Гаджиев — о решении ФИФА: юридических оснований никаких нет. Здесь явно политическое влияние
Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решение ФИФА в адрес сборной России.
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