По информации источника, стороны уже активно обсуждают между собой условия нового соглашения. Отмечается, что игроку предложен долгосрочный контракт.
Текущее трудовое соглашение Ивана Облякова с ЦСКА рассчитано до лета 2023 года. 23-летний россиянин перешел в армейский клуб в 2018 году. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами. Всего за ЦСКА Обляков сыграл в 125 матчах, в которых забил 8 мячей.
Ранее появилась информация, что ЦСКА на следующей неделе подпишет новый контракт с голкипером Игорем Акинфеевым.
Вчера ЦСКА в гостях победил "Локомотив" со счетом 2:1. Армейцы поднялись на 3-е место в Российской Премьер-лиге, набрав в 21 матче 39 очков.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА планирует продлить контракт с Акинфеевым по схеме "2+1" на следующей неделе
СМИ: ЦСКА намерен продлить контракт с Обляковым
ЦСКА заинтересован в сохранении полузащитника Ивана Облякова.
Фото: РПЛ