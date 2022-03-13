— Кто из нынешнего состава пока не тянет? Наверное, Бека-Бека, Тикнизян, Мампасси и Ненахов. Кухта и Изидор — перспективные, но пока еще не готовы, — приводит слова Сенникова "Спорт день за днём".
Московский "Локомотив" в 20 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко и занимает седьмое место турнирной таблицы. 19 марта железнодорожники встретятся с "Ахматом".
Сенников: в "Локомотиве" руководит помощник Гисдоля, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо
Сенников рассказал, кто из игроков "Локомотива" "не тянет"
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, кто из игроков команды "не тянет" ее уровень.
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