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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Краснодар1 тайм
П1 1.8X 2.8П2 6.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
1 - 2 1 2
УотфордЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Лидс
2 - 1 2 1
НорвичЗавершен
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.12X 7.75П2 20

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Атлетик2 тайм
П1 1.33X 4П2 15
Реал Сосьедад
20:30
АлавесНе начат
П1 1.64X 3.8П2 6
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.35X 5.4П2 9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
НаполиЗавершен
Удинезе
20:00
РомаНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.3
Аталанта
20:00
ДженоаНе начат
П1 1.33X 5.4П2 8.8
Торино
22:45
ИнтерНе начат
П1 4.8X 3.85П2 1.74

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
0 - 1 0 1
КёльнЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
П1 1.57X 3.9П2 5.4
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Арминия1 тайм
П1 1.4X 4.75П2 7
Гройтер Фюрт
21:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 9.8X 5.8П2 1.31

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
3 - 0 3 0
БордоЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
РеймсЗавершен
Клермон
0 - 2 0 2
ЛорьянЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Лион
0 - 2 0 2
Ренн1 тайм
П1 11X 6П2 1.22
Брест
22:45
МарсельНе начат
П1 3.8X 3.55П2 2.02
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Сенников рассказал, кто из игроков "Локомотива" "не тянет"

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, кто из игроков команды "не тянет" ее уровень.
Фото: Getty Images
— Кто из нынешнего состава пока не тянет? Наверное, Бека-Бека, Тикнизян, Мампасси и Ненахов. Кухта и Изидор — перспективные, но пока еще не готовы, — приводит слова Сенникова "Спорт день за днём".

Московский "Локомотив" в 20 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 31 очко и занимает седьмое место турнирной таблицы. 19 марта железнодорожники встретятся с "Ахматом".

Сенников: в "Локомотиве" руководит помощник Гисдоля, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо


Теги: Локомотив Сенников
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