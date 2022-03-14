- Чего удивительного в этом поражении? Пацаны из "Краснодара" приехали и взяли желанием. "Спартак" сейчас - неотлаженная, разобранная команда. "Краснодар" показал, что они точно не хуже. Боролись и одержали победу, - цитирует Гаврилова "РБ Спорт".
Матч 21 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" завершился победой гостей со счетом 2:1. На 5 минуте встречи счет открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян, реализовавший штрафной удар коварным выстрелом под выпрыгнувшей стенкой. На 38 минуте атакующий хавбек красно-белых Квинси Промес с пенальти сравнял счет. На 86 минуте Сперцян также с 11-метрового принес победу "быкам".
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Юрий Гаврилов: "Спартак" - неотлаженная, разобранная команда. Пацаны из "Краснодара" приехали и взяли желанием
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов дал комментарий по итогам проигранного матча красно-белых с "Краснодаром" (1:2).
Фото: РПЛ