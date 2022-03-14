"Промес точно остается в "Спартаке". Я думаю, он уже просит русский паспорт. Шамара Николсона не получится продать дороже той суммы, за которую он приехал. Это его пик. Но он сильнее Соболева. Он более разносторонний", - цитирует Гурцкая "СЭ".
Напомним, Промес вернулся в "Спартак" около года назад из "Аякса". В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал одну результативную передачу.
Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.
Гурцкая: Промес точно останется в "Спартаке". Я думаю, он уже просит русский паспорт
Агент Тимур Гурцкая высказался о будущем полузащитника "Спартака" Квинси Промеса и форварда красно-белых Шамара Николсона.
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