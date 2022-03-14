В комитете по этике РФС отреагировали на заявления Слуцкого о судействе Мешкова в матче с "Ростовом"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что комитет рассмотрит жалобу на Слуцкого, если ее подаст руководство РФС или РПЛ.

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Напомним, сегодня " "Если поступит обращение от руководства лиги или РФС, то мы рассмотрим этот случай. Жалобу подает руководство РФС или лиги. Мешков может обратиться к руководству, чтобы они подали обращение, а потом мы уже будем рассматривать. Лучше спросить у судьи, будет он подавать жалобу или нет", - цитирует Андреева "СЭ" Напомним, сегодня " Рубин " дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. После матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что Мешков "устроил бенефис", а также что "такие люди губят футбол".