— Ламкель Зе действительно улетел. Сегодня он прислал письмо о том, что намерен расторгнуть контракт. Он был у нас в аренде, поэтому о компенсации речи идти не может, — приводит слова Габулова Sport24.
25-летний был арендован подмосковной командой у бельгийского "Антверпена" до конца сезона. В трёх матчах за "Химки" Ламкель Зе забил два гола.
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Нападающий "Химок" Ламкель Зе уехал из России и расторг контракт с командой
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов сообщил, что нападающий команды Ламкель Зе улетел из России.
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