Об этом пишет Чемпионат.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Форвард Сильвестр Игбун подписал контракт с "Нижним Новгородом" 20 февраля. Соглашение было рассчитано до конца текущего сезона. Нигериец провел 2 матча за нижегородцев, сыграв в общей сложности 29 минут. Результативными действиями Игбун не отметился.
До перехода в "Нижний Новгород" 31-летний футболист выступал в России за "Динамо" и "Уфу".
"Нижний Новгород" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 11-е место, набрав в 21 матче 23 очка. Ближайший матч подопечные Александра Кержакова проведут против "Спартака".
СМИ: Сильвестр Игбун покинул "Нижний Новгород"
Нападающий Сильвестр Игбун покинул "Нижний Новгород", воспользовавшись разрешением ФИФА.
Фото: ФК "Нижний Новгород"