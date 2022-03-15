После матча с "быками" супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой в адрес арбитров, обслуживавших эту встречу. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Также "Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку работы судей в этом матче.
"Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова тоже дает оценку судьям... По-моему, лучше говорить о качестве игры своей команды. Пусть ответят на вопрос: по какой причине "Спартак" сейчас на 9-м месте? Неужели из-за судей? Ерунда! "Спартак" играет с ошибками, с перепадами. У красно-белых нет классных полузащитников", - сказал Орлов.
"Спартак" занимает 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Ваноли в 21 матче набрали 26 очков. Ближайший матч красно-белые проведут в субботу, 19 марта. В гостях "Спартак" сыграет против "Нижнего Новгорода". Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 14:00 мск. В матче первого круга нижегородцы обыграли в Москве "Спартак" (2:1).
Источник: "СЭ"
Зарема: у меня впечатление, что кто-то хотел показать, будто импортозамещение как в "Краснодаре" вполне себе эффективно
"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра в матче с "Краснодаром"
Орлов: Салихова тоже дает оценку судьям... "Спартак" сейчас на 9-м месте. Неужели из-за арбитров?
Известный комментатор Геннадий Орлов, считает, что "Спартаку" не стоит критиковать судейство после матча с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"