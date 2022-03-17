Об этом сообщает Metaratings.
Текущее соглашение Быстрова с грозненцами рассчитано до лета 2022 года. Отмечается, что по окончании сезона клуб предложит ему новое соглашение.
Защитник Марат Быстров выступает за "Ахмат" с лета 2020 года. В текущем сезоне 29-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей. В общей сложности Быстров за грозненский клуб сыграл в 44 матчах.
В составе сборной Казахстана Быстров дебютировал в феврале 2019 года, за национальную команду он провел 13 матчей.
"Ахмат" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 6-е место, набрав в 21 матче 31 очко.
СМИ: "Ахмат" ведет переговоры о продлении контракта с защитником Быстровым
"Ахмат" ведет переговоры о продлении контракта с защитником сборной Казахстана Маратом Быстровым.
Фото: РПЛ