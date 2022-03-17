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Защитник "Краснодара" рассказал, что у команды не изменились задачи после ухода легионеров

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: Getty Images
— Задачи все те же, они не менялись. Бороться, играть в каждом матче на победу, быть вверху турнирной таблицы. Непонятно, что с еврокубками, но задачи остаются прежними, — цитируют Сорокина Известия.

Напомним, ранее "Краснодар" приостановил контракты со всеми иностранными футболистами. С Виктором Классоном и Реми Кабелла соглашения было разорвано досрочно.

26-летний Сорокин в 21 матчах нынешнего сезона не сумел отметиться результативными действиями. Соглашение защитника с краснодарской командой истекает в 2024 году.


Теги: Краснодар Сорокин
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