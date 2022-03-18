Морозов: Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю

Защитник словенского "Целе" Григорий Морозов заявил, что в Словении нет тренеров, которые могут повторить слова Станислава Черчесова о полевом генерале.

Фото: ФК "Ференцварош"





Черчесов говорил, что он полевой генерал, если здесь такое скажут, я своим ушам не поверю", – сказал Морозов.



14 февраля защитник Григорий Морозов перешел в "Целе". Предыдущим клубом россиянина было "



Источник: "Приезжали играть против "Баварии" перед 9 мая, нам тренер говорил – ребята, мы в 1945 году их… И его это веселило, думал, что это мотивация.Черчесов говорил, что он полевой генерал, если здесь такое скажут, я своим ушам не поверю", – сказал Морозов.14 февраля защитник Григорий Морозов перешел в "Целе". Предыдущим клубом россиянина было " Динамо ". В текущем сезоне 27-летний футболист провел 7 матчей за "Динамо-2" в ФНЛ-2, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За главную команду "Динамо" Морозов провел 119 матчей, в которых забил 4 гола и стал автором 3 результативных передач.Источник: Матч ТВ