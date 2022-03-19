Червиченко: у нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают

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- Не очень. Думаю, что команду, которая бьется за то, чтобы остаться, нужно обыгрывать. И я бы даже сделал акцент даже не на том, что нужно обыграть: просто большого количества моментов у «Спартака» не было. Три-четыре момента. Один из них выжали и еще пенальти не забили. Ну, как-то маловато. При этом у «Нижнего Новгорода» были моменты поинтереснее. У нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают.- Я так и знал, что будет такой вопрос. Хотя, честно говоря, даже не знаю, что там можно обсуждать. На мой взгляд, все совершенно очевидно: Промес ударил себе в ногу. Правила говорят о том, что этот гол засчитывать нельзя.- Ну, там все не отличались большой любовью к сопернику. И спартаковцев били по ногам, и спартаковцы тоже. Многие команды, играющие с техничными командами, исповедуют стиль, что надо грубо играть против соперника, и тогда что-то получится. Однако я не понял, почему вообще не было никакой карточки, когда было жестко сыграно на Айртоне. Реакции не последовало. Получается, что ничего там Иванов не увидел. Хотя момент, конечно, был очень жесткий.