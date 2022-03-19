Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 1 0 1
ХимкиЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Ахмат
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен
Зенит
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.22X 6.8П2 13

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Олимп
1 - 0 1 0
ТекстильщикЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Спартак-2Завершен
Металлург Лп
0 - 2 0 2
КубаньЗавершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
ВелесЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Торпедо2 тайм
П1 5.9X 1.25П2 8.75
Балтика
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
2 - 3 2 3
ГранадаЗавершен
Эльче
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
Осасуна
20:30
ЛевантеНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.2
Райо Вальекано
23:00
АтлетикоНе начат
П1 4X 3.15П2 2.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Интер
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.59X 4.3П2 5.6
Кальяри
22:45
МиланНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.71

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
1 - 2 1 2
Аугсбург1 тайм
П1 3.9X 3.1П2 2.05
Майнц
1 - 0 1 0
Арминия2 тайм
П1 1.15X 6.5П2 22
Герта
1 - 0 1 0
Хоффенхайм2 тайм
П1 1.8X 3.4П2 4.45
Гройтер Фюрт
0 - 0 0 0
Фрайбург2 тайм
П1 5.2X 2.55П2 2.05
Бавария
20:30
УнионНе начат
П1 1.13X 9.8П2 19

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.75X 3.7П2 4.8
Нант
23:00
ЛилльНе начат
П1 2.85X 3П2 2.8

Кубок Англии

Новости
Мидлсбро
20:15
ЧелсиНе начат
П1 6.2X 4.2П2 1.56
Сделать ставку

Червиченко: у нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с «Нижнем Новгородом» в 22-м туре РПЛ (1:1).
Фото:
- Понравился ли вам сегодня «Спартак»?

- Не очень. Думаю, что команду, которая бьется за то, чтобы остаться, нужно обыгрывать. И я бы даже сделал акцент даже не на том, что нужно обыграть: просто большого количества моментов у «Спартака» не было. Три-четыре момента. Один из них выжали и еще пенальти не забили. Ну, как-то маловато. При этом у «Нижнего Новгорода» были моменты поинтереснее. У нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают.

- По пенальти. Отмена гола обоснована?
- Я так и знал, что будет такой вопрос. Хотя, честно говоря, даже не знаю, что там можно обсуждать. На мой взгляд, все совершенно очевидно: Промес ударил себе в ногу. Правила говорят о том, что этот гол засчитывать нельзя.

- Не показалось, что чересчур уж грубо у хозяев играл Гоцук?

- Ну, там все не отличались большой любовью к сопернику. И спартаковцев били по ногам, и спартаковцы тоже. Многие команды, играющие с техничными командами, исповедуют стиль, что надо грубо играть против соперника, и тогда что-то получится. Однако я не понял, почему вообще не было никакой карточки, когда было жестко сыграно на Айртоне. Реакции не последовало. Получается, что ничего там Иванов не увидел. Хотя момент, конечно, был очень жесткий.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Теги: Спартак Нижний Новгород Червиченко
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Три английских гранда планируют подписать одноклубника Головина
Даниил Уткин забил пятый гол прямым ударом со штрафного. Скоро он поставит новый рекорд
Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
"Ахмат" — "Локомотив": гости одержали победу благодаря голам Кухты и Изидора 3
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 34
"Зенит" — "Арсенал" Тула. Дзюба в запасе хозяев 1
Баженов: до 70-й минуты смотрел только на трибуны. Было приятно посмотреть. Не на матч, а на трибуны эксклюзив
Источник: "Бавария" готова заплатить 25 миллионов евро за полузащитника "Аякса"
Промес нелепо запорол пенальти, "Спартак" не отомстил "Нижнему Новгороду" за позор в первом круге 5
Салах готов перейти в "ПСЖ" или "Барселону"
Червиченко: у нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают 3 эксклюзив
Хусаинов — о моменте Айртона: чистая красная карточка. Иванов дал повод обвинять его в симпатии к "Нижнему Новгороду" 9 эксклюзив
Хусаинов считает "Спартак" и "Нижний Новгород" командами равного уровня 6 эксклюзив
Кавазашвили считает, что Соболеву нужно уходить из "Спартака" 7 эксклюзив
Шалимов прокомментировал поражение "Урала" от "Химок"
"Спартак" на выезде упустил победу над "Нижним Новгородом". Гол Промеса с пенальти был отменен 63
Мампасси, Кухта и Изидор - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом" 1
"Спартак" опубликовал видео, на котором арбитр Иванов объясняет эпизод с травмой Айртона 10
Заседание комитета по этике РФС по высказываниям Слуцкого о судье Мешкове пройдет 24 марта 2
"За такое удаляли Соболева". "Спартак" отреагировал на фол против Айртона в матче с "Нижним Новгородом" (видео) 8
Лидер ФНЛ "Оренбург" дома победил "КАМАЗ"
"Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно". Карпин - о возможном расширении РПЛ 1
"Химки" выиграли в РПЛ впервые с октября, прервав свою 10-матчевую серию без побед 1
Полузащитник "Нижнего Новгорода" Ларсен перешел в "Хеккен"
Жиго проводит 100-й матч за "Спартак" 2
"Химки" одержали первую победу после возвращения Юрана, обыграв в гостях "Урал" 3
Рассказов пропустит матч с "Нижним Новгородом" из-за микроповреждения 4
Сенников: "Локомотиву" с "Ахматом" будет непросто. Надеюсь, "железнодорожники" два матча подряд не проиграют эксклюзив
На матче "Зенита" с тульским "Арсеналом" ожидается до 33 тысяч зрителей
Зобнин и Хлусевич - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Нижним Новгородом" 2
Все новости
-