- Понравился ли вам сегодня «Спартак»?
- Не очень. Думаю, что команду, которая бьется за то, чтобы остаться, нужно обыгрывать. И я бы даже сделал акцент даже не на том, что нужно обыграть: просто большого количества моментов у «Спартака» не было. Три-четыре момента. Один из них выжали и еще пенальти не забили. Ну, как-то маловато. При этом у «Нижнего Новгорода» были моменты поинтереснее. У нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают.
- По пенальти. Отмена гола обоснована?
- Я так и знал, что будет такой вопрос. Хотя, честно говоря, даже не знаю, что там можно обсуждать. На мой взгляд, все совершенно очевидно: Промес ударил себе в ногу. Правила говорят о том, что этот гол засчитывать нельзя.
- Не показалось, что чересчур уж грубо у хозяев играл Гоцук?
- Ну, там все не отличались большой любовью к сопернику. И спартаковцев били по ногам, и спартаковцы тоже. Многие команды, играющие с техничными командами, исповедуют стиль, что надо грубо играть против соперника, и тогда что-то получится. Однако я не понял, почему вообще не было никакой карточки, когда было жестко сыграно на Айртоне. Реакции не последовало. Получается, что ничего там Иванов не увидел. Хотя момент, конечно, был очень жесткий.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: у нынешнего «Спартака» претензий много, но игра на уровне того места, которое занимают
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с «Нижнем Новгородом» в 22-м туре РПЛ (1:1).
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