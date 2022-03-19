"Я горжусь своей командой, тем, как мы играем в футбол. Поблагодарил ребят, я считаю, что моя команда играла в футбол лучше по всем показателям. К сожалению, у соперника собраны исполнители, которые решают моменты, у нас есть игроки, которых клуб смог приобрести. Реализация моментов определяется мастерством игроков", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Напомним, "Ахмат" выигрывал по ходу встречи с "Локомотивом" после голов Трошечкина и Уткина, но в итоге грозненцам не удалось набрать очки. В составе красно-зеленых отличились Жемалетдинов, Изидор и Кухта.
После этого поражения "Ахмат" уступил "железнодорожникам" шестое место в турнирной таблице, опустившись на седьмую строчку. В активе команды Талалаева 31 очко в 22 турах.
Талалаев - о поражении от "Локомотива": моя команда играла в футбол лучше по всем показателям
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал поражение от "Локомотива" в 22-м туре РПЛ (2:3).
Фото: РПЛ