"Мы хорошо сыграли, продемонстрировали характер, хотел бы поблагодарить болельщиков. Это отличная победа на характере", - приводит слова Кухты "Матч ТВ"..
Напомним, "Локомотив" уступал по ходу встречи с "Ахматом" после голов Трошечкина и Уткина, но смо переломить ход встречи и вырвать победу. В составе красно-зеленых отличились Жемалетдинов, Изидор и Кухта.
Кухта перебрался в "Локомотив" в зимнее трансферное окно из чешской "Славии". В составе "железнодорожников" форвард провел четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Кухта: мы хорошо сыграли, отличная победа на характере
Форвард "Локомотива" поделился мыслями после победы над "Ахматом" (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"