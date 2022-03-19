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Гоцук: никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном

Защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук рассказал об эпизоде в конце первого тайма матча 22 тура РПЛ со "Спартаком", в котором получил травму левый защитник красно-белых Айртон.
Фото: ФК "Спартак"
- За свою карьеру я никогда не играл жестоко и никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления. Но я просто отдавал передачу и попал ему по ноге по инерции, не специально. Именно это судья Иванов и объяснял игрокам в перерыве. И вопросов у них не было. Все было нормально объяснено, - передает слова Гоцука Matchtv.ru.

В концовке первого тайма матча 22 тура Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" - "Спартак" (1:1) произошел стык между центральным защитником хозяев поля Кириллом Гоцуком и левым защитником гостей Айртоном. Владеющий мячом Гоцук в момент расставания с ним наступил сопернику на сустав голеностопа, бразилец получил травму и был заменен. Главный рефери матча Сергей Иванов не вынес футболисту санкций за этот эпизод.

Гоцук: хотел бы пожелать Айртону здоровья, у меня не было злого умысла. Момент был игровой

У Айртона контузия кости и мышц голени. Он может пропустить месяц


Теги: Нижний Новгород Спартак Гоцук Айртон
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