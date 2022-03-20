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Гол Зиньковского принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи"

"Сочи" дома уступили "Крыльям Советов" в матче 22-го тура РПЛ (2:3).
Фото: РПЛ
РПЛ

22-й тур

"Сочи" 2:3 "Крылья Советов"

Голы: Мелкадзе, 80, Макарчук, 83 - Глушенков, 45, Горшков, 78 (пен), Зиньковский, 90+1


Встреча проходила на стадионе "Фишт" в Сочи. В концовке первого тайма Максим Глушенков замкнул прострел Зиньковского и вывел самарцев вперед. На 63-й минуте Терехов осложнил для "Сочи" задачу отыграться, получив вторую желтую карточку.

На 78-й минуте "Крылья", казалось, сняли все вопросы по игре, когда Горшков реализовал одиннадцатиметровый в ворота Джанаева, но сочинцы воспользовались расслабленностью гостей, забив дважды за 3 минуты. Отличились Мелкадзе и Макарчук.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Зиньковский уберег самарцев от потери очков в большинстве, пробив в девятку ворот соперника.

"Сочи": Джанаев, Заика (Маргасов, 87), Юрганов, Дркушич (Прохин, 64), Родригао, Терехов, Цаллагов (Макарчук, 74), Ангбан, Бурмистров (Мелкадзе, 64), Юсупов (Попов, 64), Кассьерра.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов (Липовой, 90+4), Костанца, Зиньковский (Коваленко, 90+4), Якуба (Цыпченко, 72), Сарвели (Пиняев, 66), Глушенков (Игнатьев, 72).

Предупреждения: Цаллагов, 18, Бурмистров, 30, Якуба, 39, Терехов, 53, Барач, 54, Зиньковский, 68, Бейл, 87, Мелкадзе, 90+3.

Удаление: Терехов, 63.


Теги: Зиньковский Крылья Советов Сочи
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