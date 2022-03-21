"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место. В активе подмосковной команды 18 очков.
"Мораторий на вылет, конечно, поддерживаю. И дело не в том, что я тренер "Химок", а команда пока находится внизу. Это было бы правильно с точки зрения спортивной составляющей", - цитирует Юрана Sport24.
Юран отметил, что в ситуации, когда команду покидают 3 и более иностранных футболиста, оказались несколько клубов, которые идут внизу турнирной таблицы: "Ростов", "Рубин" и "Урал".
Напомним, ФИФА разрешила легионерам из российских клубов приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года и перейти до конца сезона в другой клуб. В "Химках" этим разрешением воспользовались 3 игрока: шведский защитник Филип Дагерстол, камерунский нападающий Дидье Ламкел Зе и бразильский защитник Бруно Виана.
Ранее СМИ сообщали, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят. Исполком РФС 23 марта рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов по итогам сезона. Также обсуждался вопрос о расширении лиги до 18 команд.
Источник: В РФС выступают против моратория на вылет и расширения РПЛ
Тренер "Химок" Юран выступил с поддержкой моратория на вылет из РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал инициативу ввести мораторий на вылет из РПЛ.
Фото: РПЛ