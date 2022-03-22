Осинькин: на данный момент все легионеры "Крыльев" здесь. Надеемся всех сохранить

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал будущее иностранцев, выступающих в составе самарцев.
Фото: Getty Images
"На данный момент легионеры здесь, у нас никто не уезжает в сборные. Надеемся всех сохранить, у нас их и так немного. Информации о том, что по Бейлу, Фернандо и Барачу до конца чемпионата может что-то измениться, у нас на данный момент нет", - цитирует Осинькина "Metaratings".

Напомним, ФИФА в марте разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, временно приостановить свои контракты с клубами. В связи с этим уже 11 клубов РПЛ покинул хотя бы один иностранец. При этом состав "Крыльев Советов" все еще не изменился.

После 21 матча "Крылья Советов" занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 32 очка. При этом у самарцев есть один матч в запасе.




Теги: Осинькин Бейл Г Барач Крылья Советов
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