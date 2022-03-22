Мостовой - о сборной: конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в сборной России.
Фото: Getty Images
"Настроение нормальное, конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная. Нам нужно готовится, скоро будут матчи за клубы, также, чтобы не терять связь между собой, неизвестно, когда будут матчи", - цитирует Мостового "СЭ".

Напомним, сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее сообщалось, что на нем подопечные Валерия Карпина могут сыграть с молодежной сборной России.

Ранее Россия должна была сыграть со сборной Польши в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от матчей и турниров под эгидой организаций.




Теги: Сборная России Мостовой Ан
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