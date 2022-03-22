Агент нападающего Янку - о возвращении в Грозный после аренды: у Габриэла действующий контракт с "Ахматом"

Агент нападающего "Ахмата" Габриэла Янку Траян Гергишан ответил на вопрос о возвращении игрока в грозненский клуб после аренды в румынский "Фарул".

Фото: ФК "Ахмат"





27-летний румынский нападающий грозненского "Ахмата" Габриэл Янку 3 февраля 2022 года отправился в аренду в румынский клуб "Фарул" из Констанцы. Срок арендного соглашения истекает 30 июня 2022 года. В осенней части сезона Янку принял участие в 7 матчах "Ахмата" во всех турнирах и забил в них 2 гола, в "Фаруле" на его счету 1 забитый мяч в 5 встречах. - Может ли Янку разорвать контракт с "Ахматом"? В данный момент он находится в аренде и посмотрим, что произойдет дальше. Готов ли Габриэл вернуться в Россию летом? У него действующий контракт с "Ахматом". Давление от румынской федерации? Нет, ничего подобного, всё спокойно, - передает слова Гергишана " РБ Спорт ".27-летний румынский нападающий грозненского "Ахмата" Габриэл Янку 3 февраля 2022 года отправился в аренду в румынский клуб "Фарул" из Констанцы. Срок арендного соглашения истекает 30 июня 2022 года. В осенней части сезона Янку принял участие в 7 матчах "Ахмата" во всех турнирах и забил в них 2 гола, в "Фаруле" на его счету 1 забитый мяч в 5 встречах.