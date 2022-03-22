«Конечно, это было грустно. Но решение было принято за меня. Не удавалось работать. Я бегу трусцой по полю и получаю растяжение икры. Когда это происходит снова и снова, это способ тела сказать, что мне достаточно. Но я провёл хорошую карьеру, и мне было любопытно, что будет дальше», — передает слова хавбека Aftonbladet.
Вернблум играл в составе «армейцев» в период 2012-2018 годов. При нём ЦСКА взяли 3 чемпионства в РПЛ и один Кубок России. В общей сложности шведский футболист принял участие в 167 матчах московской команды в чемпионате России, в которых забил 17 мячей и отдал 15 голевых передач.
Понтус Вернблум поделился причинами раннего завершения карьеры футболиста
Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что решил завершить карьеру футболиста в 35 лет из-за возросших нагрузок.
Фото: РПЛ