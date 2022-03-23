Ребров: расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом

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— Сейчас в РПЛ 16 команд, которые могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами уже по ходу этого сезона. Поэтому расширение лиги до 18 клубов в нынешней ситуации мне кажется абсурдом, — написал Ребров в своём телеграм-канале.Вчера, 23 марта, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) поднимался вопрос о возможном расширении чемпионата России до 18 команд. Вопрос был отложен, нынешний сезон команды доиграют с прежним составом и правилами.