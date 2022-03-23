— То, что они там сходят с ума и бесятся, мы повлиять никак не можем. Только очередной раз убеждаемся, что они там идиоты, — приводит слова Червиченко Metaratings.
Напомним, 18-летний Захарян занял 11 место в списке молодых талантов по версии Goal. Однако издание решило исключить российского футболиста из списка из-за политической ситуации.
В нынешнем сезоне Захарян в 23 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал восемь результативных передач.
Червиченко прокомментировал исключение Захаряна из списка талантов Goal
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение GOAL исключить хавбека "Динамо" Арсена Захаряна из списка талантов.
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