Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Главный тренер московского клуба опоздал на 24 минуты, хотя по регламенту разрешается опоздание не более, чем на 10 минут. КДК выписал Шварцу штраф в размере 20 тысяч рублей.
В 22-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" встречалось с "Ростовом". Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
Источник: СЭ.
Шварца оштрафовали на 20 тысяч за опоздание на флеш-интервью
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на флеш-интервью.
Фото: Getty Images