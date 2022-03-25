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Зарема: нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает необходимым создать в России новый футбольный турнир.
Фото: Global Look Press
28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации, 18 марта CAS отказал РФС в рамках дела ФИФА. В понедельник, 21 марта, CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей сборной России на более поздний срок.

"Только не ориентирующиеся в макроэкономических законах и менталитете европейцев продолжают верить, что в сентябре мы будем играть в еврокубках, и продолжают быть против перехода на систему "весна-осень".

Обязательно нужно придумать дополнительный турнир для восьми команд по типу Суперлиги, играть параллельно в четыре круга. Продать права вещателю-конкуренту. И, наконец, принять, что сборы ради сборов для национальной команды потеряли актуальность", - написала Салихова в своей колонке "СЭ".

Напомним, исполком Российского футбольного союза, заседание которого прошло в среду, 23 марта, в Москве, не одобрил расширение РПЛ до 18 команд и мораторий на вылет из РПЛ в ФНЛ в текущем сезоне. За день до исполкома президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что на собрании клубов, которое проходило вчера, большинство проголосовало за увеличение количества команд в РПЛ до 18.

Салихова: "Спартак" играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы


Теги: Салихова РПЛ
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