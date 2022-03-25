"Не хотели мы его подписывать, такого не было вообще. Мы зимой хотели подписать Криштиану Роналду. Он сказал тренер не тот, это не то (смеётся)", - цитирует Яровинского "Metaratings".
Сегодня появилась информация, что "Рубин" пытался подписать Ахметова этой зимой, но тренерский штаб ЦСКА настоял на том, чтобы полузащитник остался в команде. Кроме того, сообщалось об интересе к Ахметову со стороны "Зенита". Контракт Ильзата с "армейцами" истекает в конце сезона, поэтому полузащитник уже сейчас может вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне Ахметов провел 21 матч за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.
Яровинский: мы зимой хотели подписать в "Рубин" Криштиану Роналду, а не Ахметова
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский опроверг информацию о попытках "Рубина" подписать Ильзата Ахметова в зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА