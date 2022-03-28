Завтра, 29 марта, Чехия проведет в Кардиффе проведет товарищеский матч с Уэльсом. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Напомним, чехи проиграли Швеции в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 со счетом 0:1. Форвард Ян Кухта вышел в стартовом составе в этой игре и был заменен на 83-й минуте.
"Ян вернется в Россию в четверг. Как он будет добираться? Через Стамбул", - приводит слова агента РБ Спорт.
Нападающий Ян Кухта перешел в "Локомотив" в зимнее трансферное окно из пражской "Славии". В составе российской команды 25-летний футболист провел 4 матча, в которых забил 2 гола и стал автором 1 результативной передачи.
Агент Кухты рассказал, когда футболист вернется в Россию
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Локомотива" Яна Кухты, рассказал о сроках возвращения футболиста из сборной Чехии.
Фото: РПЛ