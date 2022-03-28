Игрок "Ростова" Норманн заявил о нежелании возвращаться в Россию

Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за английский "Норвич", заявил, что не намерен возвращаться в российский клуб.

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"Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Я могу только делать то, что должен до лета, а потом посмотрим", - сказал Норманн телеканалу TV 2.



Полузащитник Матиас Норманн в августе прошлого года перешел в "Норвич" на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Права на игрока принадлежат "Ростову".



В текущем сезоне 25-летний норвежец провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.



В составе "Ростова" Норманн сыграл в 56 матчах, на его счету 2 забитых мяча и 8 голевых передач.